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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılı mesaisi oldukça yoğundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı boyunca 20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret gerçekleştirirken, 24 ili 31 kez ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın 2016 yılı mesaisi oldukça yoğundu

26 Aralık 2016 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı mesaisi oldukça yoğun geçti. 20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 24 ili 31 kez ziyaret etti. Böylece Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 836 kabul gerçekleştirildi. Bu kabullere toplam 9 bin 880 kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü ve 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti. Ayrıca, 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yapıldı. 40 ülkenin Türkiye'ye atanan büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Enise Vural 

 


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