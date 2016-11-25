Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KADEM tarafından düzenlenen Adalet ve Kadın Kongresi'nde yaptığı konuşma Alman medyasında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İleri giderseniz sınır kapılarını açarız" açıklaması Alman medyası tarafından flaş olarak okuyucularına aktarıldı. Alman gazeteleri "Erdoğan mültecilere kapıları açarım tehdidinde bulundu” başlığıyla haberi yayınlarken, haberde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin dondurulması ile ilgili kararına Cumhurbaşkanının sert tepki gösterdiğini "Daha ileriye giderseniz bu sınır kapılarını açarız" sözlerine yer verdiler.