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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi onları yalnız bırakmadı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Çengelköy’de vurularak şehit olan Halil Kantarcı’nın oğulları Ali Cihat ve Ömer’in sünnet törenine devlet erkanından birçok isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın ailesi onları yalnız bırakmadı

12 Kasım 2016 00:17

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Bir daha 15 Temmuz olacak olursa 80 milyon, 80 milyon tane Halil Kantarcı olur” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesi yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminde Çengelköy’de yaşanan olaylar sırasında iki yerinden vurularak şehit olan Halil Kantarcı’nın 9 yaşındaki oğlu Ali Cihat ve bir yaşındaki oğlu Ömer’in sünnet törenine devlet erkanından çok sayıda isim katıldı. Üsküdar’daki Boğaziçi Yaşam Merkezinde düzenlenen sünnet törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile eşi Selçuk Bayraktar, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Sünnet törenine katılan protokol üyeleri 15 Temmuz gazilerinin bulunduğu masaya giderek, onlara teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı sünnet törenin sonundan şehidin ailesinin çektirdiği aile fotoğrafından protokol üyeleri de yer aldı.

“BİR DAHA 15 TEMMUZ OLACAK OLURSA 80 MİLYON, 80 MİLYON TANE HALİL KANTARCI OLUR”

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı’nın çocuklarının sünnet töreninde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Halil Kantarcı için ne kadar söz söylesek hepsi az kalır. Halil kardeşim 15 Temmuz gecesi 246 tane şehidimizden bir tanesi ama 80 milyon içinde hepimiz içinde çok büyük bir rol model oldu. Halil kardeşim sadece üç tane evladı için değil, milyonlarca evladımız için bir rol model oldu. Biz bugün dost olarak, bir arkadaş, kardeş olarak buraya gelip bir vecibemizi yerine getirdik. Buraya gelerek biraz olsun acılarını paylaşma, mutlu günlerinde yanlarında olma noktasında bir arada olduk. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın en büyük duamız. Ama bir daha 15 Temmuz olması noktasına birileri yeltenirse 80 milyon icabında 80 milyon Halil Kantarcı olur. Türkiye bütün bu sıkıntılara rağmen çok daha iyi olacak. Bugünümüz dünden, yarınımızda bu günden daha iyi olacak” dedi.

“HÜZÜNLÜ GÜNLERİNDE YANLARINDA OLDUK, MUTLU GÜNLERİNDE DE YANLARINDA OLALIM İSTEDİM”

Şehit Halil Kantarcı’nın çocukların sünnetine katılarak, tören sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Aileyle yakında oturuyoruz ve aileyi kendimize yakın hissettiğimiz için sünnetlerine gelmek istedik. Bu ailenin hayatlarının normale dönmesi ve mutlu mesut bir şekilde yaşayabilmeleri için onların yanında olmak istedik. Tören çok güzel geçti ve çocuklar çok mutluydu. İnşallah hayatlarının devamında babalarının anısını yaşatan, ona layık çocuklar ve aynı zamanda da hayatlarının kalanında mutlu mesut olarak büyürler. Zaten hüzünlü günlerinde her zaman yanlarında olduk, mutlu günlerinde de onların yanında olalım” diye konuştu.

“ŞEHİT BABASI OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM”

Torunlarının sünnet töreninde duygularını anlatan Ali Kantarcı, “Şehit babası olduğum için gururluyum. Torunlarımın mürüvvetini gördüğüm için sevinçliyim. Her şeyin Allah’ın yazısı diyorum. Rabbim hakkımızda hayırlısı buydu, bunu nasip etti, buna da kabulüm. Allah herkesten razı olsun çok ilgi alaka gördük, taziyede bulundular. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bundan dolayı herkese candan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler: 15 Temmuz hain darbe girişimi


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