Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarının Gaziantep yolculuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından hediye edilen 4 yavru aslanın alınması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden özel bir ekip özel uçakla Sudan'ın başkenti ve ikinci büyük şehri olan Hartum'a gitti. Burada özel kafeslere konulan yavru aslanlar, Sudanlı askeri yetkililer ve safari park görevlileri tarafından uğurlandı. Özel kafeslerle uçağa yerleştirilen aslanlar, bakıcıları ile birlikte 4 saat süren yolculuğun ardından Gaziantep Havalimanına getirildi. Buradan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ait özel araçlara alınan yavru aslanlar yeni yuvalarına getirildi.

Etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı

Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlar basına tanıtıldı. Aslanların tanıtım etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Kaaaslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Aslanların isimlerini açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aslanlara Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimlerinin verildiğini söyledi. Şahin, Büyükşehir Belediyesinin "Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi" kapsamında Burç Ormanı içerisine kurulan hayvanat bahçesinde yaklaşık 300'ü aşkın türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığını ifade ederek, hayvanat bahçesinin sağlık, hijyen gibi önemli kriterleri ile de kentin en gözde mekanı olduğunu kaydetti.

Şahin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından hediye edilen iki dişi iki erkek olmak üzere dört aslanı hayvanat bahçemize göndermeyi uygun buldu. Arkadaşlarımız, Sudan’a gitti, aslanların bakıcısıyla birlikte iki gün önce özel bir uçakla aslanları kente getirdik. Uzun bir yolculuk sonrası onları biraz dinlendirdik, bakımlarını yaptık, doğal ortamlarına alıştırdık. Aslanlarımızı, ‘reisin aslanları’ olarak tanımladık ama cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede isimlerini bize bildirdi. Dişi aslanlara Nil ve Sultan ismini koydu, erkek aslanlara ise Sudan ve Sevakin ismini verdi. Bu aslanlar bize emanettir. Bizim en büyük medeniyetimiz emanete iyi bakmak ve emanete sahip çıkmaktır. Türkiye’yi, yılda 3,5 milyon ziyaretçisi olan hayvanat bahçesine reisin alanlarını görmeye davet ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımızı ve torunlarını da bizlere emanet ettiği aslanlara nasıl baktığımızı görmesi için Gaziantep’e davet ediyorum" dedi.

"Aslanlar kardeşliğin sembolü"

AK Parti Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanların Sudan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin bir sembolü olacağını bildirerek, "Reisin aslanları Gaziantep’te sağlıklı hijyenik bir ortamda yetişeceklerdir. Doğanın bize bahşettiği tüm güzellikleri bir emanet olarak görüyoruz. İnsanın insanla kurduğu iletişim önemli, insanın doğayla ve tüm yaratılmışlarla kurduğu iletişim en az onun kadar önemlidir. Belediyecilik geniş bir yelpaze, belediyecilikte başkanımız bu kısmı da hakikaten başarıyla yürütüyor" diye konuştu.

"Aslan gücü temsil eder"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, Türkiye ile Sudan arasındaki güçlü bir kardeşlik bağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen aslanlarla tescillendiğini bildirerek, "Aslanın gücü temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanların verildiği zaman da çok önemlidir. Çünkü, Kudüs konusuyla alakalı yaşanan gelişmelerin hemen arkasından böyle bir hediyenin verilmesi anlamlı. Bu aslanlar, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın gücünü simgeliyor diye düşünüyorum. Aslanların Gaziantep’te bulunmasından dolayı çok memnunun. Bizim için önemli ve değerli bir emanet" ifadelerini kullandı.

Orhan Erkılıç