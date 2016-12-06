Başkan Fırat, "Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu kararı, İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası olarak destekliyoruz. Ve sonuna kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu söyleyen İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat, “Osmanlı'ya baktığınız zaman dolar veya euro mu vardı? Yabancı sermayeler kalkınmakta olan ülkelerin bu dolar ve euro işini tutturup tepesine bindiler. İkili ilişkiler dediler, ticaret antlaşması dediler. Alakası bile yok. En büyük zararlarından bir tanesi de bu ülkede yabancı sermayenin olması. Ülkede yabancı sermaye olduğu zaman inanın ki, o ülke bir arpa boyu gidemez. Neden? Çünkü onlara bağımlı kalıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında söylemek istediği bu. Şimdi bakın Rusya, İran ve Çin ile yerli parayla ticaret konusunda antlaşma yapılmış. İsteyince oluyormuş. Yıllar önce yapılması gereken aslında buydu ama olsun şimdi hayata geçiyor. Bu da ülkemiz için çok iyi. Şu anki duruma benzer olarak ilkokullarımızda yerli malı haftası kutlanıyordu. Türk ekonomisinin artık bir takım güdümlerin ve bir takım finans gruplarının içerisinden çıkması lazım. İşte burada da hükümetimize büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımızın aslında söylediği şey, ‘Artık dolar ve eurodan çıkalım, özümüze dönelim’ demiş, doğrudur. Kuyumculuk sektörümüz de zaten dövizin girip çıktığı bir yer. Biz Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu kararı İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası olarak destekliyoruz. Sonuna kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayız” diye konuştu.

Mustafa Mert

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