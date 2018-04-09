Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 3 proje üretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık partili olmak yetmez, bana projenizle gelin” çağrısıyla harekete geçen Özkan Öztürk isimli vatandaş, 3 farklı proje üretti. Öztürk, “Sağlık alanında yapılan yolsuzlukların önlenmesi, kayıp/çalıntı kimlik kartlarının kötü niyetli kullanımının engellenmesi ve trafikteki ağır vasıta araçlarının neden olduğu ölümlü kazaların engellenmesi şeklinde 3 ayrı proje ürettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın çağrısıyla 3 proje üretti

09 Nisan 2018 11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 3 proje üretti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmasında, “Artık partili olmak yetmez, bana projelerinizle gelin” demesi üzerine 3 farklı proje ürettiğini söyleyen Özkan Öztürk, bir vatandaş olarak kamuda ve toplumsal hayatta tespit ettiği aksaklıklara çözüm bulmak amacıyla yola çıktığını ifade etti. “Sağlık alanında yapılan yolsuzlukların önlenmesi, kayıp/çalıntı kimlik kartlarının kötü niyetli kullanımının engellenmesi ve trafikteki ağır vasıta araçlarının neden olduğu ölümlü kazaların engellenmesi şeklinde 3 ayrı proje ürettim” diyen Öztürk, bu alanlarda gördüğü aksaklıklar ve resmi boşluklar nedeniyle projeleri ürettiğini kaydetti. Öztürk, projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve yetkili makamlara iletmek istediğini aktardı.

“Kimlik kartlarına ‘hükümsüzdür’ demek işe yaramıyor” 

Projelerinin önemine değinen Öztürk, çözüme kavuşması gereken sorunları tek tek tespit ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: 

“Kimlik kartlarını çaldıran ya da kaybeden vatandaşların bunu bildirmesinin bir önemi yok. Kayıp kimlik bildirimi şahsın kendi adına yapılan ya da yapılacak olan sahtekarlıklara karşı koruyor ancak bunların yapılmaması için engel teşkil etmiyor. Kaybedilen kimlik kartları kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde zaten sahte şirket kurabiliyor, telefon numarası alabiliyor, gizli veya sahte hesaplar açılabiliyor, usulsüzlükler yapabiliyor, sahte tapu işlemleri veya araç alım-satımları dahi yapılabiliyor. Burada şuna dikkat edilmiyor, nüfus müdürlüklerinde MERNİS kayıtları var, burada detaylı kimlik bilgileri mevcut, yeni kimlikte yenileme tarihi değişecektir. Vatandaş kimlik kartlarıyla örneğin bir bankaya gittiğinde hesap açmak istediği zaman o kimlik kartının gerçekten vatandaşa ait olup olmadığını, MERNİS kayıtları diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte entegre bir şekilde çalıştığı taktirde banka personeli bu vatandaşın kimlik bilgilerini kendi sistemin girdiği zaman kimlik yenileme tarihinin farklı olduğunu görürse uyumsuzluk olduğunda sahte hesap açıldığını anlayabilecektir. Bu şekilde polislerin de haberi olacaktır. Bu sayede polisin de işi kolaylaşacaktır.”  

Emre Yüzügüldü
ANKARA (İHA) - 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç