Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı hediyelerden alamamıştı! Ve sürpriz hediye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim'de Diyarbakır'ı ziyareti sırasında yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediye dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı hediyelerden alamayan 10 yaşındaki Mehmet Serhat Doğan, bunun üzerine CİMER üzerinden dilekçe yazdı. CİMER'e yazılan dilekçenin ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Diyarbakır Bağlar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Derneği ile iletişime geçerek, Mehmet'e Cumhurbaşkanlığı adına hediye gönderilmesini istedi. Bağlar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürü Fırat Batmaz, oyuncakları Mehmet Serhat'a teslim etti.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Aldığı hediyeler dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Mehmet Serhat Doğan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti esnasında otobüsten hediyeler dağıtıldığını gördüm. Otobüsün yanına gittim, dağıtılan oyuncaklardan alamadım, eve giderek E-devlet üzerinden CİMER'e dilekçe yazdım. Fakat kendim giriş yapamadım, sonradan annemin E-devleti üzerinden CİMER'e giriş yaparak Cumhurbaşkanı'na dilekçe yazdım. Bu dilekçenin cevaplanması beni çok mutlu etti.23 Nisan'da da Ankara'da Külliye'ye gitmek istiyorum. Oyuncaklar için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Serhat, çocuklar için CİMER'de özel bölüm açılmasını ve bu bölümdeki mesajların Cumhurbaşkanı tarafından okunmasını da istedi.