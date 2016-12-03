Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Balıkesir'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Balıkesir'den destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yastık altındaki dövizinizi bozdurun" çağrısına Balıkesir’den destek geldi.


03 Aralık 2016 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına Balıkesir’den destek veren sigortacı Hilal Özdemir, 100 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelen vatandaşlara ferdi kaza sigortası poliçesini ücretsiz yapacağını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hilal Demirözer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu milli mücadele sürecince karınca kararınca acente olarak destek olabilmek ve tarafımızı belli edebilmek adına firma olarak böyle bir karar aldık. 15 Temmuz sürecinde tankla, silahla, uçakla başaramadıklarını, yapmış oldukları ekonomik hain planı tekrar denemeye çalışan dış güçler şunu bilmelidirler ki ülkemiz Türkiye sahipsiz değildir, sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir. Biz nasıl 15 Temmuz sürecinde dik durup bu ilkeyi onlara yedirmediysek, onların bu oyununu bozduysak ekonomik alanda da yapmaya çalıştıklarını hainliklerini Allah’ın izniyle bertaraf edeceğiz. Firma olarak 100 dolar ve üzeri makbuzuyla birlikte şirketimize gelen her vatandaşımıza hayat ferdi sigortası ücretsiz olarak hediye edeceğiz herkesi bekliyoruz" dedi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç