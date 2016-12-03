Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına Balıkesir’den destek veren sigortacı Hilal Özdemir, 100 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelen vatandaşlara ferdi kaza sigortası poliçesini ücretsiz yapacağını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hilal Demirözer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu milli mücadele sürecince karınca kararınca acente olarak destek olabilmek ve tarafımızı belli edebilmek adına firma olarak böyle bir karar aldık. 15 Temmuz sürecinde tankla, silahla, uçakla başaramadıklarını, yapmış oldukları ekonomik hain planı tekrar denemeye çalışan dış güçler şunu bilmelidirler ki ülkemiz Türkiye sahipsiz değildir, sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir. Biz nasıl 15 Temmuz sürecinde dik durup bu ilkeyi onlara yedirmediysek, onların bu oyununu bozduysak ekonomik alanda da yapmaya çalıştıklarını hainliklerini Allah’ın izniyle bertaraf edeceğiz. Firma olarak 100 dolar ve üzeri makbuzuyla birlikte şirketimize gelen her vatandaşımıza hayat ferdi sigortası ücretsiz olarak hediye edeceğiz herkesi bekliyoruz" dedi.

