Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde sürpriz isim

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın heyetinde sürpriz isim

19 Eylül 2016 12:37

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak için ABD'ye giderken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Erdoğan ile birlikte ABD'ye giden heyette yer aldı.
Erdoğan'a ABD gezisinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yer alması ise sürpriz olarak değerlendirildi. ABD temasları sırasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin liderlerle yapacağı görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Bozdağ'ın eşlik edeceği belirtiliyor. 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!