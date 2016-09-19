Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak için ABD'ye giderken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Erdoğan ile birlikte ABD'ye giden heyette yer aldı.

Erdoğan'a ABD gezisinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yer alması ise sürpriz olarak değerlendirildi. ABD temasları sırasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin liderlerle yapacağı görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Bozdağ'ın eşlik edeceği belirtiliyor.