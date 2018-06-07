Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘İstihdam’ çağrısına, genç İşadamı Özcan Demir’den yanıt

ESDEMA Tasarım Tekstil, Ayakkabı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İstihdam Seferberliği’ çağrısı sonrası 4 milyon TL’lik yatırım ile günde 3 bin çift ayakkabı üretimi yapmış olduğu fabrikasında toplamda 180 kişilik yeni istihdam sağladığını belirtti.

Ayakkabı sektöründe çok eski olduklarını söyleyen Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl önce biz iş adamlarına istihdam çağrısı olmuştu. O dönemde yanımızda 40’a yakın kişi çalışıyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile işimizi büyütmeye karar verdik. Değerli iş adamlarımızdan Esat Ulu’nun da bizleri sağlamış olduğu destekler ile bu sayıyı 180 kişiye çıkardık. Üreten bir ülke olmak için yakın zamanda inşallah bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. Şuan için günde 3 bin çift ayakkabı üretebiliyoruz, hedefimiz ise günde 10 bin çift üretebilmek” dedi.

“4 milyon TL yatırım yaptık”

Ayakkabı üretim sektöründe en son teknoloji üretim makinelerini kullandıklarını belirten Demir, “İstihdam sayısını artırabilmek için öncelikle iş sahamızı genişletmemiz gerekiyordu. Bir çok kişinin sözde işlerin kötüye gittiğini iddia etseler de biz 4 milyon TL’lik dev bir yatırım ile Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ve bu ülkenin bir neferi olduğumuzu belirtmek adına bu yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırımı gerçekleştirirken çok büyük araştırmalar yaptık. Bunların başında ise Çin’e gittik ve bu sefer biz Çin’i biz taklit ettik. Her zaman normalde Çin diğer ülkelerin çalışmalarını taklit ederken bu sefer biz Çin’i taklit ettik çünkü ayakkabı üretim konusunda Çin bu konuda oldukça iyi” diye konuştu.

“Dünya markalarına üretim yapıyoruz”

Çok kaliteli bir üretim tesisi kurduklarını belirten Demir sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de bizim üretim tesisi gibi çok nadir birkaç tesis var. Biz bu konuda çok iddialıyız, bugün dünya markaları bizimle çalışıyor. Bunların başında ise Dockers, Kinetix, Lumberjack, Mavi, Us Polo, Flo ve Ziylan Gruba gelmekte. Tabi bunların yanı sıra bizde ESCALADE adında kendi markamız ile de ayakkabı üretimi de yapıyoruz. Öte yandan ZARA markası ile de yakın zamanda çalışmaya başlayacağız ve Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya Rusya, Irak, İran ve daha bir çok ülkeye de ihracatımız başlayacak” ifadelerini kullandı.