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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması ABD basınında yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması ABD basınında yankı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması ABD basınında yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar özellikle Trump yönetimini bu konuda etkisiz kalmakla suçlayan ABD basınında geniş yer buldu.

Cemal Kaşıkçı'nın da yazılarını yayınlayan Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Suudi timi Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesini planladı” sözlerine yer verirken Erdoğan'ın 18 kişinin tutuklandığını ancak henüz yüksek seviyedeki yöneticilere dokunulmadığı sözlerini de duyurdu.

ABD'nin en prestijli yayın organlarından The New York Times ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı sırasında “Çıplak gerçeği ortaya koyuyorum” diyerek Kaşıkçı cinayetinin soruşturması ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdiğini açıkladı. Gazete, Erdoğan'ın “Çok açık ki bu vahşi cinayet aniden olmadı, önceden planlandı” sözlerine yer verdi. 

Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlanmış bir cinayet olduğunu açıklaması CNN kanalında da yer aldı. Erdoğan'ın konuşmasını anlık olarak veren CNN'in haberinde bağımsız bir incelemenin Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilemeyeceği görüşü de yer aldı. 

ABD basınında Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tutumundan genel beğeni ile bahsedilirken, bulguların ve delillerin başta Kaşıkçı cinayetini tamamen reddeden Suudi yönetimini köşeye sıkıştırdığı fikrinin hakim olduğu görüldü. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

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