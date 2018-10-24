'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklamasının tamamını henüz okuyamadım'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan'ı ilk defa ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ”Dışişleri Bakanı ve Sayın Aliyev'le bölgeyle ilgili geniş kapsamlı konularda görüşmeler yaptık” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda gündemin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesine odaklandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalar yaptığını hatırlatan Bolton, “Moskova'da ve Bakü'de olduğum süreler boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığını biliyorum. Ama henüz tüm konuşmayı okuyacak şansım olmadı” dedi.

“ABD henüz Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak niyetinde değil”

ABD'nin Rusya'ya yakın zamanda yeni yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Bolton,“Biliyorsunuz, 4 ay önce Rusya'ya karşı yaptırımlar uyguladık. Bu dönemden daha 4 ay geçti. Bu yaptırımı sona erdirmek veya uzatmak için 6 ay geçmeli” şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmesinin bölgedeki ve aynı zamanda uluslararası arenada barışın tesis edilmesine katkıda bulunabileceğini kaydeden Bolton, ”Dağlık Karabağ sorununun çözümü bizim için stratejik öneme sahiptir. Ermeni yetkililerle görüşeceğim ve Erivan tarafının Dağlık Karabağ sorununun çözümü hakkındaki görüşlerini AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarından biri olarak göreceğim ve bu doğrultuda ihtilafın barışçıl yoldan çözülmesi yönünde desteğimizi göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kamil Nadirli

