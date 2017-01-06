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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam odasını Uşak halıları süsleyecek

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Uşak Belediyesi Dokur Evi personeli, el emeği göz nuru ile dokuduğu tarihi Uşak halısını hediye etti. Uşak Halısı Cumhurbaşkanın makam odasını süsleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın makam odasını Uşak halıları süsleyecek

06 Ocak 2017 17:38

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada,’’ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Belediyemiz ve diğer kurumların yaptığı yatırımların açılış programında bizleri onurlandırmalarını istedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ilimizde yapacağımız projelerimize desteğinin tam olduğunu ve davetimizi kabul ederek mart ayı içerisinde Uşaklı hemşehrilerimizle buluşacaklarını müjdeledi. Ayrıca Uşaklı hemşehrilerimize selamlarını gönderdi. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Cumhurbaşkanımıza şahsım ve tüm Uşaklılar adına şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. 

Ertunç Öztürk
 

Etiketler: makam odası, recep tayyip erdoğan


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