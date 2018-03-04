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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa programı iptal

Bugün yapılacak olan AK Parti İl Gençlik Kongresine katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa programı iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Manisa programı iptal

04 Mart 2018 11:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun geçen Afrika ziyaretinin ardından bugün katılacağı açıklanan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Kongresine katılamayacağı bildirildi. AK Parti İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongremize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın teşrif edeceğini ve kongre öncesinde halkımız ile buluşacağının duyurularını yapmıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerinin çok yoğun geçmesi nedeniyle İl Gençlik Kollarımızın 5. Olağan Kongresine AK Parti Genel Başkanvekilimiz Başbakanımız Binali Yıldırım katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Kadın Kolları Kongresi sonrasında Manisa'ya gelerek 19 Mayıs Stadyumu önünde önce halka hitap edecek, ardından da Atatürk Spor Salonunda AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılacak. Manisa Valiliğini de ziyaret etmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım en son 10 Şubat tarihinde AK Parti İl Kongresine katılmak üzere şehre gelmişti.  

 

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