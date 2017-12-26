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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi hayvancıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yayla yasaklarının kalkacağına ilişkin müjdesi hayvancıları sevindirdi. Hayvancılar, yasağın kaldırılmasının ülke ekonomisi ve hayvancılığa faydasının olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın müjdesi hayvancıları sevindirdi

26 Aralık 2017 17:03

Hakkari’de, partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ilkbahardan itibaren güvenlik nedeniyle uygulanan yayla yasaklarının kaldırılacağına ilişkin müjdesi hayvancıları sevindirdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde hayvancılar, müjdenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Hayvancı Hasan Mete, yasağın kaldırılmasıyla hem süt veriminin artacağını hem de etin ucuzlayacağını anlatarak, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yayla yasakları kalkarsa arıcılığımızı da geliştiririz. Hem hayvancılığımız daha çok gelişir hem ülkemize de çok katkısı olur. Yasaklar olmadan önce her nüfusun binlerce hayvanı vardı. Terör belası geldi, koyunların hepsini satmak zorunda kaldık. Şimdi her evde 50 koyun var. Şimdi yasaklar kalkarsa daha çok koyun alırız. Koyunlarımız daha da çoğalır” dedi. 

Hayvancı İrfan Timur, eskiden hep yaylara gittiklerini ancak son yıllarda yasak nedeniyle gidemediklerini anlatarak, “Cumhurbaşkanımız, ‘Yaylalar serbest olacak’ dedi. Yayla serbest olursa çok güzel olur. Hayvancılık iyi bir şeydir. Hayvan yoksa, et çok pahalı oluyor. Çok memnun olduk” diye konuştu. 

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin İnal ise, ailelerin geçimlerini hayvancılıkla sağladığını kaydederek, “Yayla yasağının kalkmasını faydalı görüyorum. Dışardan et, süt ve peynir ithal edeceğimize kendi peynirimizi, etimizi ve sütümüzü üretiriz. Hem halkımız faydalanır hem de devletimiz faydalanır” ifadelerinde bulundu.  

Ayaz Müldür

 

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