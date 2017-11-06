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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okul arkadaşı Nebi Güdük toprağa verildi

Kırşehir’de 1980 yılında İmam-Hatip lisesinde öğretmenlik yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Fatih İmam-Hatip lisesinden okul arkadaşı Nebi Güdük memleketi Kırşehir’de son yolcuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın okul arkadaşı Nebi Güdük toprağa verildi

06 Kasım 2017 14:19

Cacabey Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan ve merhum Güdük’ün öğrencileri katıldı.

Helallik alınmasının ardından kılınan öğle namazı ile merhum Güdük’ün naaşı Bağbaşı mezarlığına defnedildi.
Namaz öncesinde merhumun oğulları Timur ve Zafer Güdük, cami avlusunda taziyeleri aldı.
Merhum Güdük, 1980 yılında Kırşehir’de öğretmenlik hayatına başlamış, 2005 yılında ise Kocaeli Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevine getirilmişti.

Cami imamının teklifi üzerine merhumun adı Vali Necati Şentürk’ün de onayı ile Kırşehir’de bir okula verilecek. 

Enderhan Öz

 

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