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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övgüyle bahsettiği o komutan konuştu

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yapan, 4 kez yaralanmasına rağmen cepheye koşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden övgüyle bahsettiği Yarbay Yasir Abdurrahim, babasının kendisini Çanakkale’yi anlatarak büyüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın övgüyle bahsettiği o komutan konuştu

12 Nisan 2018 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övgüyle bahsettiği o komutan konuştu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında övgüyle bahsettiği Özgür Suriye Ordusu Komutanlarından Yasir Abdurrahim, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda başarıyla görev yapan Yasir Abdurrahim, babasının Esad rejimi döneminde general olduğunu Türkiye sevgisi ile büyüdüğünü ve Türk askerleri ile omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Varlıklı bir aileden gelmesine rağmen, ülkesi ve Türkiye için cepheye koşan Abdurrahim, göğsünde Türk bayrağını gururla taşıdığını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden sık sık bahsetmesinin gurur verdiğini ifade eden Yasir Abdurrahim, “Özgür Suriye Ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim. Şehitlerimizin ailelerine Allah’tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehit olanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bize destek verdiği için, Suriye halkını mülteci olarak kabul ettiği için, beni dile getirdiği için teşekkür ederim. Türk Silahlı Kuvvetleri bizimle beraber oldu, malzemesini bizimle paylaştı. Türk askerleri bizimle birlikte savaştı. Ben 4 kere yaralandım, tekrar cepheye koştum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK/PYD ve bütün terör örgütlerinin karşısında dimdik durduğunu ifade eden Yasir Abdurrahim, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün haksızlığa uğrayan İslam ülkelerinin yanında. Tüm fakir, fukaranın, Müslümanların yanında olduğu için teşekkür ederim. Biz Suriyeli olarak Türkiye’yi kıskanıyoruz, çünkü böyle bir Cumhurbaşkanınız var” diye konuştu.

"“BABAM BİZİ ÇANAKKALE RUHU İLE BÜYÜTTÜ" 

Babasının Esad rejiminde general olduğunu söyleyen Yasir Abdurrahim, “Benim babam rejimin olduğu dönemde general olarak görev yaptı. Beni vatanımı, devletimi seven, namusunu koruyan biri olarak yetiştirdi. Beni güzel İslam dinine uygun olarak yetiştirdi. Benim babam daima Çanakkale savaşlarını anlattı. Nasıl şehit verdiklerini anlattı. Bende savaşçılığımı, sağlam yürümeyi ondan öğrendim” şeklinde konuştu.
4 kez yaralanmasına rağmen cepheyi terk etmediğini ifade eden Abdurrahim, “Midem alındı, çeşitli yerlerimden yaralandım, yine cepheye koştum. Biz Suriye ve Türkiye bir milletiz. İnşallah biz buraları teröristlerden temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Komutanın yaralandığı o anlar kamerada 

Yasir Abdurrahim’in cephe hattında yaralandığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Sırtından kurşun yiyen Abdurrahim’in Kelime-i Şehadet getirdiği de duyuluyor. Bir başka görüntüde ise Yarbay Yasir Abdurrahim, askerlerine emir veriyor, terör örgütü hedeflerine kendi elleri ile ateş ediyor.
(Refik Fidan - İmam Dokmak /İHA) 

 

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