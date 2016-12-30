Adıyaman Halk eğitim Merkezi Yöresel Kilim ve Halı Dokuma Atölyesinde, İşkur Müdürlüğünün projesi kapsamında meslek öğrenen genç kızlar, ilmek ilmek halı dokuyor. Genç kızlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu bir halı da dokudu.

Tamamlanan el dokuması halı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek. İlk kez üç boyutlu dokunan halı, yaklaşık 4 ayda iki kursiyer tarafından atılan 8 bin 85 düğümle tamamlandı.

Kursiyer Saadet Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve bunun için halıyı dokuduklarını belirterek, “Bu halı isteyerek ve çok severek yaptık. Başkomutanımızı çok seviyoruz. İlmek ilmek halıya onu işledik. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Onu çok seviyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Usta öğretici Münevver Çelik ise halının yaklaşık 4 ayda dokunduğunu belirterek, “Halımız sade yün ve çözgülüdür. Ebatımız 80x110, kalitemiz 30x30, tel sayımız 245, sıra sayımız 330’dur. Kızlarımız bu halıyı dokuya bilmek için 8 bin 85 düğüm attı. Yapanların ellerine sağlık” dedi.

Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç ise daha önceden de Cumhurbaşkanının resminin halıya işlendiğini ancak kendi yaptıkları halının üç boyutlu ve el dokuması olan ilk halı olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar Türk büyüklerine çok sayıda makine, resimlerin makine halısı olarak dokundu ama bu bizim yapmış olduğumuz çalışma el dokuması olarak alanında bir ilktir. Dikkat ederseniz resimde, resim sizi her yönüyle takip ediyor. Resim ve arkadaki fon birbirinden ayrılabiliyor. Üç boyutlu bir çalışma yapıldı. Ben bu çalışmadan dolayı kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Allah kısmet ederse, bu halımızı Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek kendi ellerimizle teslim edeceğiz” diye konuştu.