Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahurda sürpriz yaptığı öğrenciler o anları anlattı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdunda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de, sahuru birlikte yapsak?" paylaşımını yaptı. Öğrencinin bu davetini cevapsız bırakmayan Erdoğan, "Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını verdi. Daha sonra yurda giden Erdoğan, burada öğrencilerle sohbet edip sahur yaptı.

"Gençlere değer verdiğini söyledi"

Erdoğan'ın birlikte sahur yaptığı öğrenciler o anları anlattı. Gazi Üniversitesinde öğrenim gören Mustafa Oğuzhan Ölmez, kendilerine bir büyükelçinin geleceğinin söylenildiğini, ardından ise Cumhurbaşkanlığı korumalarını gördüklerini ifade etti. Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşırdıklarını dile getiren Ölmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sahur yapıp sohbet ettiklerini anlattı. Ölmez, "Herkes çok şaşırdı. Bir merak var, ilk defa canlı canlı göreceğiz ve çok yakından göreceğiz. Güzel bir akşamdı. Ülkenin nereden gelip nereye gittiğini anlattı. IMF'nin bizden borç istediğini anlattı. Seçimle ilgili birkaç hususa değindi. Gençlere değer verdiğini söyledi. İçimde bir gurur vardı. Karşımda gördüğüm insan Türkiye'nin bir numaralı insanı. Onu böyle canlı canlı görmek ayrı bir histi, mutlu oldum" dedi.

"Öğrencilerin arasına girmesinden mutluyuz"

Gazi Üniversitesi öğrencisi Ali Ergün Durdu, Erdoğan'ın öğrencilerin arasına girmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Erdoğan ile birlikte sahur yaptıklarını kaydeden Durdu, "Geleceğinden haberim yoktu, sahura indiğimde öğrendim. Bize güzel bir sürpriz oldu. Güzel vakit geçirdik, Cumhurbaşkanı ile sahur yapmak çok keyifli bir durum. Gençlere milletvekili yaşını 25'ten 18'e çektiğinden bahsetti. IMF'den alınan borçları sildiklerini, ülkemizin ne kadar geliştiğini anlattı" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Muharrem Karakuş ise, "Cumhurbaşkanımız bizimle beraber sahur yaptığı için çok mutlu olduk. Bizlere nasihatler verdi, 2023 hedefleri hakkında konuşma yaptı. Arkadaşımız Twitter'den Cumhurbaşkanımızı yurdumuza davet etti, Cumhurbaşkanımız da 'Çayı demleyin geliyorum' dedi. Diğer arkadaşların da yurtlara davet edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Abdullah Sarica