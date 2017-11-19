Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit Eren Bülbül’ün ailesine ziyaretinde duygusal anlar yaşandı

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Eren Bülbül’ün ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hamsiköy sütlacı ile kuymak ikram etti.

Dün Rize bugün ise Gümüşhane ve Bayburt İl Kongreleri’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane il Kongresi sonrasında helikopterle Trabzon’a geçti. Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Merkez mahallesindeki evlerinde görüşen Erdoğan çifti, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit annesi Ayşe Bülbül, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Bize daha önce söz vermişti geleceğine dair. Sağolsunlar geldiler. Bizim her zaman yanımızdalar. Bizi çok mutlu ettiler. Yaza doğru tekrar geleceğini ve Eren’in mezarına çıkacağını söyledi” dedi.

Eren’in ağabeylerinden Arif Bülbül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyarette Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da yer aldı. Erdoğan çiftine ailenin Hamsiköy sütlacı ve kuymak ikram ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sütlaç için “Aynı annemin sütlacı gibi olmuş” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Ozan Köse-Bekir Koca

