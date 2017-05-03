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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni evine kavuştu

Gaziantep’te derme çatma bir dükkan içerisinde yaşayan 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kiralanan ve döşenen yeni evine taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla yeni evine kavuştu

03 Mayıs 2017 19:26

Şahinbey ilçesi, Narlıtepe Mahallesi’nde bulunan elektrik ve suyu olmayan bir dükkanda çevredeki vatandaşların desteğiyle yaşayan 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu’nu yeni evinde ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşlı ninenin hayır duasını aldı.

Ümmühani nineye ziyareti sırasında konuşan Şahin, Devletin kimseye sırtını dönmeyeceğini ve Türkiye’nin sosyal bir devlet olduğuna vurgu yaparak yaşlı kadın için yine oturduğu mahallede bir ev kiralandığını ve içinin döşendiğini belirtti. Şahin, ’’Teyzemizin ne istediği önemliydi. Huzurevinde kalmak istemedi. Müstakil bir evde rahat etmek istedi. Burası eski kaldığı yere de yakın. Burası aynı çevrede rahat edebileceği bir ev. Teyzemiz nasıl mutlu ve huzurlu olacaksa bundan sonraki ömrünü nasıl yaşamak istiyorsa, onun dediği gibi yapalım istedik. Teyzemiz burayı istediği için kalacağı yeri güzelleştirdik. Belediyemiz gerekli destekleri verecek. Artık kimseye muhtaç olmadan burayı çevirecek gücü var. İyiyi çoğaltmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümmühani Dağcıoğlu ise, huzurevinde rahat edemediğini ancak evine yerleşmesiyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine yardım eden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Dağcıoğlu, "Buradaki komşularım da çok iyi. Benimle ilgileniyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Burası çok iyi, tam da istediğim gibi oldu. Bu süreçte de çocuklarımdan kimse gelmedi. Onlar bana sahip çıkmadı ama devletim beni yalnız bırakmadı" diye konuştu.

Yaşadığı yeni evinden çok memnun olduğunu belirten Ümmühani nine, daha sonra Başkan Şahin’e evini gezdirerek uğurladı.

Orhan Erkılıç 
 

Etiketler: Gaziantep, recep tayyip erdoğan, Ümmühani Dağcıoğlu


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