Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu yetti

Antalya’da alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen 3 yaşındaki kızına yürümeyi, 150 liraya kendi elleriyle yaptığı düzenekle öğretti. Evin tavanına asılan düzenekte babasıyla günde 2 saat çalışan Özge, 3 yaşında yürümeyi öğrendi. Kızının yanlış iğne sonucu bacağını kaybettiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlatan Baba Ali İhsan Yıldırım’ın sesini ise ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duydu. Erdoğan bugün sabah saatlerinde Yıldırım’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kızını bu hale sokanlar için hukuki destek isteyen acılı babaya ise, Erdoğan gerekenin yapılacağını söyledi. Gelişmenin ardından ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ali İhsan Yıldırım’ı arayarak makamına davet etti. Yıldırım, 3 yaşındaki minik Özge ile birlikte Antalya Adliyesine gelerek, ikinci kez savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Bu çocuğu bu hale getirenler hakkında suç duyurusunda bulundum"

Yıldırım, "Savcı Bey bizi davet etti, durumu kendisine anlattık. Tekrar bir soruşturma için başvurduk, bizi hastaneye gönderdi. Yarın Ömer Özkan Hocamızla görüşeceğiz. Ne gerekirse yapılacağı söylendi. Bu çocuğu bu hale getirenler hakkında tekrar suç duyurusunda bulundum" dedi.

Cumhurbaşkanının telefonu yetti

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız aradı ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Ondan sonra Başsavcımız aradı bizi, yanına davet etti. Kendisiyle görüştük, davanın devam etmesi için kendisine başvurduk. Gerekenin yapılacağını söyledi. Yargılanmasını istiyorum, solunum cihazını çeken de, ayağının bu hale getiren de, iftira atan da cezasını çeksin. Benim çocuğum 3 yaşında daha bugüne kadar hiçbir hastalıktan tek bir tedavi görmedi" ifadelerini kaydetti.

Suat Metin - Adem Akalan