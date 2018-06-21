Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 3. Havalimanına indi

İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, piste ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleştirdi. Gaziantep’teki miting sonrası, yarın gerçekleştireceği programlar için İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı yapımı devam eden 3. Havalimanının pistine tarihi iniş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Havalimanına ilk inişi gerçekleştirdikten sonra yaptığı konuşmasında, “29 Ekim'de açılışını gerçekleştirdikten sonra Havalimanı 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Hedef 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak olacak.” dedi.

Tarihi iniş sonrası uçağın içinden kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim öncelikle şu anda İstanbul’daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten dünyada muhteşem bir havalimanını şu anda inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha öncede duyurduğumuz gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem denetleme hem de bir buradan aynı zamanda ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip oluyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için havalimanımızın hayırlı olmasını Allahtan diliyorum. Ve milletime selamlarımı sunuyorum” dedi.

"ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hedef 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak. Bununla bir numara olacak. Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacak” şeklinde konuştu.

İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, piste ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleştirdi. Gaziantep’teki miting sonrası, yarın gerçekleştireceği programlar için İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı yapımı devam eden 3. havalimanının pistine tarihi iniş gerçekleştirdi. Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protokol üyeleriyle birlikte konsorsiyum üyeleri, mühendisler, mimarlar, pilotlar, hostesler ve çalışanlar karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram masasının önüne gelerek çalışanlarla sohbet edip, onlara ikramlarda bulundu.

“Çoğu gitti azı kaldı”

Tarihi iniş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bizler için çok anlamlı bir gün, gerçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışın yapacağız. Bugün ortak yayın sebebiyle aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik. Gaziantep’ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanı bulduk. Tabi burada emeği olan başta 5 firmamıza oluşturdukları konsorsiyumla bu havalimanımı onlar yapıyorlar. Çoğu gitti azı kaldı. Bunu da mimarından mühendisine işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumunu bütün ortaklarını tebrik ediyorum. Onlar da bu işi için çok büyük emek verdiler. Aynı şekilde burada gerçekten bu süreci takip eden bu süreci kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri için tebrik ediyorum” dedi.

“Havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak”

Havalimanının 29 Ekim’de açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Ekim’de bittiğinde bu havalimanımız yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Dünyanın sayılı ilk 3 inşallah, havalimanlarından bir tanesi olacak. Hedef 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak. Bununla bir numara olacak. Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacak. Böyle bir markaya sahip olmak ve buna vesile olan 5 firmamıza büyük bir imtihan verdiler. Kolay bir yatırım olmadı. Burada kolay bir süreç olmadı. Ne tür zorluklardan geçildiğine gerek başbakanlığım ve gerekse cumhurbaşkanlığım döneminde gayet iyi biliyorum. Dayanışma, birlik beraberlikle beraber bugünlere vardık. 29 Ekimi kovalıyoruz, uçaklarımızın buradan kalkıp buraya indiklerini göreceğiz. 29 Ekim’le birlikte diğer taraftan Atatürk Havalimanını millet bahçesine dönüştürülme sürecini başlatacağız” diye konuştu.

Volkan Kayalar - Ahmet Faruk Sarıkoç

