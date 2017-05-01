Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül tarafından sosyal medyada paylaşılan İstanbul Boğazı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un iki yakasını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a giderken, uçakta İstanbul üzerinden çekilen görüntüler adete mest etti. Sisin etkili olduğu İstanbul semalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler binlerce kez beğenildi.