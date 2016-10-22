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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın valilik ziyareti sırasında hareketli anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa Valisini ziyareti sırasında valilik binasının karşısındaki alt geçidin girişinin üstüne çıkan bir kişi, hareketli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın valilik ziyareti sırasında hareketli anlar

22 Ekim 2016 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın valilik ziyareti sırasında hareketli anlar - Tıkla İzle

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törende, 1,1 milyar liraya mal olan 161 tesisin toplu açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vali İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın valilik binasına girişinin ardından binanın tam karşısındaki alt geçidin girişinin üstüne çıkan bir kişi, Cumhurbaşkanı ile görüştürülmezse aşağıya atlayacağını söyledi. Bunun üzerine bir emniyet müdürü şahısla konuşup kendisini aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada fark ettirmeden çatıya çıkan bir özel harekat polisi, şahsı etkisiz hale getirip aşağıya indirdi. Şahıs polis merkezine götürüldü.

Etiketler: valilik, ziyaret


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