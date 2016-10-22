Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törende, 1,1 milyar liraya mal olan 161 tesisin toplu açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vali İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın valilik binasına girişinin ardından binanın tam karşısındaki alt geçidin girişinin üstüne çıkan bir kişi, Cumhurbaşkanı ile görüştürülmezse aşağıya atlayacağını söyledi. Bunun üzerine bir emniyet müdürü şahısla konuşup kendisini aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada fark ettirmeden çatıya çıkan bir özel harekat polisi, şahsı etkisiz hale getirip aşağıya indirdi. Şahıs polis merkezine götürüldü.