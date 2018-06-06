Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Hamdi Boyacı toprağa verildi

Bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri için tedavi gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı iş insanı Hamdi Boyacı, dün İzmir'deki evinde hayatını kaybetti. Kentin tanınmış isimlerinden Boyacı’nın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Menderes ilçesi Küner köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine yakınları, oğulları Fatih ile Faik Boyacı’nın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dayısı Prof. Dr. Ahmet Satoğlu, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İl MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İSTOK Dönem Başkanı Cüneyt Dayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından oğlu Fatih Boyacı babasını anlatarak, dua okudu. Hamdi Boyacı’nın eşi Miyase ile kızı Betül Boyacı da evde taziyeleri kabul etti.

Başbakan da ziyaretine gitmişti

Başbakan Binali Yıldırım da Nisan ayında, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ettiği Hamdi Boyacı, hayırseverliği ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınıyordu.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

