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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi yurt dışında da coşkuyla kutlandı

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın galibiyeti yurt dışında da coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın zaferi yurt dışında da coşkuyla kutlandı

26 Haziran 2018 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi yurt dışında da coşkuyla kutlandı - Tıkla İzle

FRANSA 

Seçimlerin ardından Fransa’da yaşayan Türkler sokaklara döküldü. Sokaklarda ay yıldızlı bayraklar ve seçim şarkıları ile kutlama yapan Türkler ülkenin farklı kentlerinde konvoylarla seçim sonuçlarını kutladı.

ALMANYA 

Almanya’nın başkenti Berlin’de de halk sokaklara döküldü. Ak parti ve MHP’liler hep birlikte slogan atarak Cumhur ittifakının zaferini kutladı.

ABD 

Kutlamalar ABD’de de devam etti. Los Angeles’ta toplanan AK Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini "Başkan Erdoğan" sloganlarıyla kutladı. Kutlamalara Türkler dışında Suriyeliler de katıldı.

YURT DIŞI OYLARI 

24 Haziran seçimlerinde, 1 milyon 525 bin 666 kişi yurt dışında oy kullandı. Toplam kayıtlı seçmen ise 3 milyon 47 bin 323’tü. Türkiyeli göçmenlerin en yoğun olduğu Almanya’da sandıktan yüzde 64,97 ile Erdoğan çıktı.
106 bin 301 seçmenin olduğu ABD’de ise katılım oranı bir hayli düşük oldu. Yüzde 25’in katıldığı seçimlerde seçmenin yüzde 74’ü Muharrem İnce dedi. 

340 bin 751 seçmenin oy kullandığı Fransa’da Erdoğan’ın oy oranı yüzde 65 oldu. Hollanda’da ise sandıktan yüzde 72 ile Erdoğan çıktı. Yurt dışı sonuçlarında en dikkat çeken oy oranlarından biri de Fİnlandiya’da yüzde 43 ile Demirtaş’ın galip gelmesi oldu.  

Etiketler: recep tayyip erdoğan, seçim

 

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