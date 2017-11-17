Cumhurbaşkanı Erdoğan:NATO tatbikatından 40 askerimizi çektik

'NATO TATBİKATINDAN ASKERİMİZİ ÇEKTİK'

"Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik. Gerekli bağlantıları vs yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Haktan daha güçlü bir şey olamaz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye seslenerek, "Siz 12 bin km uzaklıktan acaba Suriye’ye neden geliyorsunuz. Bu soru sorulmaz mı? Bana vatandaşım soruyor. Ben de vatandaşıma bunun cevabını vermek zorundayım. Ben de size soruyorum. Ama benim ülkemde öyle korkak tipler var ki aleyhimize kampanyalar sürdürüyorlar. Ama biz inandığım mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

DAEŞ'İ KİM İCAT ETTİYSE, PYD'Yİ DE KURAN ODUR

DEAŞ denilen örgütü bu örgütle mücadele ettiğini söyleyenler tarafından icat edilmiş bir katiller ordusu.DEAŞ'ı icat ede kimse, PYD'yi kuran odur. Güya DEAŞ'a karşı mücadele ediyor denilerek beslenen PYD'nin aslında aynı madalyonun diğer yüzü olduğu ortaya dökülmüştür. Bu yüzden DEAŞ ile PYD'nin işbirliğini saygı ile karşıladıklarını söyleyenlerin aleni itiraflarından daha somut bir belge aramaya engel yoktur. Bunlar için DEAŞ, İslam düşmanlıklarını rahatça dile getirmenin bir aracıydı.