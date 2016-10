Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli’nin ne olduğunun çok iyi anlaşılması gerektiğini, bunun anlaşılması durumunda Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki sorumluluğunun da anlaşılacağını söyledi. Erdoğan, “Eğer bugün ‘Musul üzerinde bizim sorumluluğumuz var, onun için hem masada olacağı hem de arazide olacağız’ diyorsak bunun bir sebebi var. Bunu durup dururken söylemiyoruz, dostlar alışverişte görsün diye söylemiyoruz. On binlerce kilometre mesafeden çıkıp geleceksin, senin için bir hak olacak, neymiş Bağdat çağırıyormuş. Bura benim 350 kilometre sınırım, her an tehdit var, benim burada tarihi mesuliyetim var. Biz burada olacağız, hem arazide olacağız hem de masada olacağız. Bütün diplomatik görüşmeler bir taraftan yapılıyor, diğer taraftan araziye yönelik hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

"GİT DEAŞ İLE UĞRAŞ, PKK İLE UĞRAŞ"

Irak yönetiminin Türkiye’ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, “Bağdat yönetimi, daha doğrusu yönetimin Şii kanadı, cesaretlerinin kaynağını gayet iyi bildiğimiz bir tavır ile meseleyi alenen Türkiye düşmanlığına dökmüş durumdadır. Irak topraklarının bir kısmını işgal etmiş olan DEAŞ’a, başka bir kısmını işgal etmiş PKK’ya karşı gösterilmeyen çiğ bir tavır Türkiye’ye sergileniyor. Sen bize kabadayılık yapacağına git DEAŞ ile uğraş, PKK ile uğraş. Onlara karşı en ufak bir mücadele, tavır koyamıyorsun, Türkiye’ye meydan okumaya kalkıyorsun. Kusura bakma, bizim burada başka bir derdimiz var” dedi.

"BU FELAKETİ ÖNLEMEK İÇİN..."

Türkiye’nin bölgede geçmişte pek çok örneği görülen bir mezhep çatışması riskinin önüne geçmek istediğini kaydeden Erdoğan, “Musul’un geleceğine Musul halkı karar vermez, burası dışarıdan getirilen bir takım güçlerin hakimiyetine sokulmaya çalışılırsa ortaya çok vahim görüntülerin çıkması kaçınılmazdır. Musul halkı eyalet sistemini kabul etti, Musul’un eyalet olmasına işte o güçler müsaade etmediler. Kuzey Irak Yerel Yönetimindeki oylamada ‘evet’ diyenler, Musul’da aynı şeye ‘evet’ demediler. İşte biz bu felaketi önlemek için Musul operasyonunda yer almak durumundayız. Suriye’de sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma projesine nasıl izin vermediysek, Musul merkezli mezhep çatışması projesine müsaade etmeyeceğiz. Biz Suriye’ye 911 kilometre sınırdaşız, 350 kilometre de Irak’a sınırdaşız. Her iki ülkeden ülkemizde 3 milyon mülteci var, bunların hepsine biz bakıyoruz. Şimdi de Musul merkezli yeni bir yükün bindirilmesini istemiyoruz” açıklamasında bulundu.