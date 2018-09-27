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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan’nın 4 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak beraberindekiler taşıyan özel uçak, New York'taki JFK Uluslararası Havaalanı'ndan Almanya’ya hareket etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saat ile 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Almanya'ya hareket etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat da eşlik etti. 

ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan, 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak.  

Hasan Çelik

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