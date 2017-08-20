Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantına katıldı.

Burada partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de siyaset yapmanın başarılı olmanın ilk şartı İstanbul’da güçlü bir şekilde var olmaktır. İstanbul’da yoksanız ülkenin kalanında ne yaparsanız yapın başarıya ulaşamazsınız. Bizim için de İstanbul adeta Amiral gemisi önemine sahip olmuştur. İstanbul’da teklersek Türkiye’de tökezleriz. İstanbul’da metal yorgunluğu olursa Türkiye’de paslanırız. Buna karşın İstanbul’da kıpırdanırsak Türkiye’de şahlanırız. İstanbul’u sağlam tutarsak Allah’ın izniyle Türkiye’de de dünyada da bizi yıkacak güç tanımıyorum. İstanbul’un büyüklüğünü anlamayan hiç kimse İstanbul’a ve AK Parti'ye hizmet edemez” dedi.

“İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değil oraya güç katandır”

“İstanbul Türkiye’dir Türkiye İstanbul’dur diyoruz. Bu şehrin hakkını vermek zorundayız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışmamızla, sevgimizle, fedakarlığımızla bu şehre ve insanlarına kendimizi sevdirirsek İstanbul bizi başında taşır, sırtında taşır. Halk oylamasında İstanbul’da 48,65 oy aldık. İstanbul Türkiye ortalamasının altına düştüğünde buna yanarız. Buna üzülürüz. İstanbul Türkiye ortalamasının altına düşmemeli. Düşerse demek ki bir yerde yanlışımız, eksiğimiz var. Eğer metal yorgunluğu diyorsak oturup değerlendireceğiz. Kimse bundan üzülmeyecek. Bu hareket alışılmış bir siyaset hareketi değildir. Bu bir davadır. Öyle bakacağız. Bize kibir yakışır mı gurur yakışır mı? Gurur Allah’a yakışır. O onun. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç alma gayretine giriyoruz. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değil oraya güç katandır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu başardığımız anda bu milletin bize nasıl güç katacağını çok daha farklı görürüz. 2019’a kadar yürüttüğümüz çalışmalarda İstanbul’daki oylarımızın Türkiye ortalamasının üstüne çıkması şart. Son birkaç seçimde birkaç puanda olsa İstanbul’un ortalamanın altına olmasının bize verdiği sonucu iyi okumalıyız. Hareketleniyoruz. Hareketleneceğiz. Gidilmedik il bırakmayacağız. İstanbul’da çalınmadık kapı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği herkese ayar vermeye çalıştığı görülüyor. Benim milletimle partimle paylaşacağım düşüncelerim varsa bunu yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu böyle biline" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde partililere hitap etti. "Bölgesel ve küresel ve güç olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirecek olan bizleriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizi yenilememiz güçlendirmemiz geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Gerçekleştireceğimiz bu değişim asla bir tasfiye değildir. Kongre sürecinde gerçekleştireceğimiz değişim asla tasfiye değil. Bizim terbiyemizde vefa çok önemlidir. Hiçbir arkadaşımızın emeğini unutmadık unutmayacağız. AK Parti'de davasına bağlı olan herkesin önü sonuna kadar açıktır. Eski Türkiye partililerinin anlayışlarının hastalıklarının AK Partiye sıçramasına asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar partimize hizmet etmiş arkadaşlarımızın da bunsan sonra görev alacak arkadaşlarımızın da bu bilinçle hareket edeceğini biliyoruz" dedi.

"Şahsım ve sözcülerim dışında yapılan açıklamaların benimle partimle ilgisi yoktur"

"Zaman zaman medyada sosyal medyada adeta şahsım adına birilerine ayar verilmeye çalışıldığını görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği herkese ayar vermeye çalıştığı görülüyor. Benim milletimle partimle paylaşacağım düşüncelerim varsa bunu yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu böyle biline. Şu köşe yazarı şöyle yazmış beni bağlamaz. Zaten ben konuşuyorum. Ben derdimi anlatmaktan aciz değilim. Yeri geldiğinde konuşuyorum. Şahsım ve sözcülerim dışında yapılan açıklamaların benimle partimle ilgisi yoktur. Bir kesime mesaj veremem gerekiyorsa bizzat ya da sözcülerim aracılığı ile veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Sosyal medyanın dehlizlerinde gizlenerek bu hareket içinde fitne çıkartmak isteyenlere asla bırakmayacağız" ifadelerini kaydetti.

Doğan Can Cesur