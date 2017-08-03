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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe’yi tebrik etti

Fenerbahçe - Sturm Graz maçını takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrasında soyunma odasına giderek Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeyi tebrik etti

03 Ağustos 2017 23:07

Fenerbahçe’nin Sturm Graz’la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi’nde tur atladığı karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etmek için soyunma odasına gitti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla bir süre sohbet eden ve takımı kutlayan Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eşlik etti. Yıldırım, karşılaşmayı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fenerbahçe forması hediye etti. 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: fenerbahçe, recep tayyip erdoğan, tebrik


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