Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe’yi tebrik etti

Fenerbahçe’nin Sturm Graz’la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi’nde tur atladığı karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etmek için soyunma odasına gitti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla bir süre sohbet eden ve takımı kutlayan Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eşlik etti. Yıldırım, karşılaşmayı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fenerbahçe forması hediye etti.

Bozhan Memiş

