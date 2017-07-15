Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan 'Mehmet'e ağıt' türküsü

15 Temmuz darbe girişimcilerine karşı savaşırken ve bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizin aziz ruhu anısına seslendirilen türkünün söz ve müziği Prof.Dr. Erol Parlak’a ait. Türkü için Simurg İletişim Sanatları tarafından hazırlanan ve kreatif direktörlüğünü Harun Tan’ın üstlendiği bir video klip de hazırlandı.

Anadolu insanının iman, şehadet, vatan, ayrılık, hüzün ve tevekkül duygularını ifade eden bu türküyü, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimize armağan ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “15 Temmuz’da şehit düşen aziz ruhlar, bu ülkenim bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuru için feda-yı can eylediler. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Memet’e Ağıt

Kara haber tez ulaştı

Ocağıma (ciğerime) ateş düştü

Yitirdim (Del'oldum) aklım dolaştı

Uyan Memedim uyan

Uyan anacığım (babacığım) uyan

Seni verdim ecele

Dayan yüreğim dayan

(Mekanın cennet olsun)

Git canım güle güle

Acın yürekler dağladı

Anan baban kan ağladı

Sevdiğin kara bağladı

Uyan Memedim uyan

Uyan Sevdiğim (babacığım) uyan

Seni verdim ecele

Dayan yüreğim dayan

(Mekanın cennet olsun)

Git canım güle güle

Uyu evladım uyu

Yürek nasıl yanmasın

Sana kasteden zalim

İki cihan onmasın.