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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan 'Mehmet'e ağıt' türküsü

Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen 15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak ve Sanatçı Yavuz Bingöl tarafından aziz şehitlerimiz anısına ‘Memet’a Ağıt’ türküsü seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü

15 Temmuz 2017 12:12
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan 'Mehmet'e ağıt' türküsü - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişimcilerine karşı savaşırken ve bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizin aziz ruhu anısına seslendirilen türkünün söz ve müziği Prof.Dr. Erol Parlak’a ait. Türkü için Simurg İletişim Sanatları tarafından hazırlanan ve kreatif direktörlüğünü Harun Tan’ın üstlendiği bir video klip de hazırlandı.
Anadolu insanının iman, şehadet, vatan, ayrılık, hüzün ve tevekkül duygularını ifade eden bu türküyü, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimize armağan ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “15 Temmuz’da şehit düşen aziz ruhlar, bu ülkenim bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuru için feda-yı can eylediler. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Memet’e Ağıt

Kara haber tez ulaştı
Ocağıma (ciğerime) ateş düştü
Yitirdim (Del'oldum) aklım dolaştı
Uyan Memedim uyan
Uyan anacığım (babacığım) uyan
Seni verdim ecele
Dayan yüreğim dayan
(Mekanın cennet olsun)
Git canım güle güle
Acın yürekler dağladı
Anan baban kan ağladı
Sevdiğin kara bağladı
Uyan Memedim uyan
Uyan Sevdiğim (babacığım) uyan
Seni verdim ecele
Dayan yüreğim dayan
(Mekanın cennet olsun)
Git canım güle güle
Uyu evladım uyu
Yürek nasıl yanmasın
Sana kasteden zalim
İki cihan onmasın. 


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