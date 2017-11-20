Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Erken seçim söz konusu değil'

Steinmeier, "Görüşmelerde yer alan partiler bir kez daha etraflıca düşünmeli" diyerek koalisyon seçeneklerinin tekrar gözden geçirilmesini istedi. Jamaika koalisyonu için müzakerelerde bulunan Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller'e hükümet kurulması yönündeki sorumluluklarını hatırlatarak, tüm partilerden diyaloğa açık olmalarını istedi. Steinmeier, "Seçimlerde siyasi sorumluluk almak için aday olan, sorumluluğu eline aldığında bunu da yerine getirmelidir. Bu sorumluluğun seçmenlere geri verilmelidir" diyerek daha sorumlu davranılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mehmet Koca