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Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Erken seçim söz konusu değil'

Almanya'da Jamaika koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, partilere diyaloğa açık olma çağrısı yaparak, şu an için erken seçimin söz konusu olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier: Erken seçim söz konusu değil

20 Kasım 2017 18:46

Steinmeier, "Görüşmelerde yer alan partiler bir kez daha etraflıca düşünmeli" diyerek koalisyon seçeneklerinin tekrar gözden geçirilmesini istedi.  Jamaika koalisyonu için müzakerelerde bulunan Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller'e hükümet kurulması yönündeki sorumluluklarını hatırlatarak, tüm partilerden diyaloğa açık olmalarını istedi. Steinmeier, "Seçimlerde siyasi sorumluluk almak için aday olan, sorumluluğu eline aldığında bunu da yerine getirmelidir. Bu sorumluluğun seçmenlere geri verilmelidir" diyerek daha sorumlu davranılması gerektiğine vurgu yaptı. 

Mehmet Koca

Etiketler: Frank-Walter Steinmeier

 

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