Cumhurbaşkanına hakaret davası ertelendi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 11 ayrı tweet ile hakaret ettiği ileri sürülen G.Ö. hakkında dava açıldı. Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın birinci duruşması görüldü. Duruşmaya katılan sanık G.Ö., hakkında suçlamaları kabul etmedi. Sanık G.Ö., ifadesinde, "Türkiye’de dakikada 32 tane tweet atılıyor. Bunlar Cumhurbaşkanını kasdeden tweetler değildir. Zaten yazıdan da anlaşılacağı üzere, Tunus ‘diktatör’ü Zeynel Abidin Bin Ali hakkında, yazılmış yazılardır" dedi.

Sanığın ifadesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı 23 Mart 2018 tarihine erteledi.

Medeni Topaloğlu