Edinilen bilgiye göre, Babaeski Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, N.C. isimli şahsı sosyal medyada yayınlanan ses kaydında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. N.C. ifadesinde, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan ve dinlemiş olduğu ses kaydının kendisine ait olduğunu, ses kaydının nerede, ne zaman ve kim tarafından kayıt edildiğini bilmediğini, kendisinin Cumhurbaşkanına yapmış olduğu bu konuşmaları alkollü iken söylediğini düşündüğünü, bu konuşmaları normal zamanda kesinlikle yapmayacağını söylediği bildirildi.

Evinde arama yapıldı

Cumhurbaşkanına, ordu komutanına, belediye başkanına ve AK Parti İlçe Başkanına hakaret içeren, ayrıca FETÖ-PDY isimli terör örgütünü öven cümleler içeren ses kaydı olduğu iddia edilen N.C.’nin, evinde arama yapıldı.

Aramada, 6 adet 1 ABD Doları, 3 adet 100 ABD doları, 10 Euro ve 10 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.