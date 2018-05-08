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Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsın evinde silah çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin evinde yapılan aramada ev arkadaşına ait 1 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi.

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahsın evinde silah çıktı

08 Mayıs 2018 14:31

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak ile nefret ve ayrımcılık suçlarını teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edildi. 

Şahsın ikametinde yapılan aramada aynı evde ikamet eden M.Ö isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 4 adet 7.65 mm fişek ile bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve şüpheli A.Ö.’nün erişimindeki 2 adet cep telefonuna el konuldu. 

Şahıslar gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Ahmet Arslantaş
 

 

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