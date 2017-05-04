Cumhurbaşkanına hakaret eden üniversiteli kızın cezası onandı

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanan Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi G.Y.’nin sosyal medyadaki "Güvercin curnatası" isimli hesabından terör örgütü PKK ile ilgili “kahraman” ifadesi kullandığı, operasyonların yapıldığı Diyarbakır, Sur, Şırnak, Silopi ve Cizre'de barikatları simgeleyen fotoğraflarla PKK, YPG ve çeşitli terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu ve bu hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği, Barış İçin Akademisyenler Birliği bildirisine destek verdiği iddia edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezası talebiyle yargılanan G.Y., toplam 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye oldu.

Yargıtay’ın kararı onamasının ardından G.Y., dün yeniden Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi'ne kondu.

Ahmet Faruk Çabuk

