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Cumhurbaşkanına hakaret eden üniversiteli kızın cezası onandı

Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi, Yargıtay’ın kararı onamasının ardından yeniden cezaevine girdi.

Cumhurbaşkanına hakaret eden üniversiteli kızın cezası onandı

04 Mayıs 2017 20:05

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanan Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi G.Y.’nin sosyal medyadaki "Güvercin curnatası" isimli hesabından terör örgütü PKK ile ilgili “kahraman” ifadesi kullandığı, operasyonların yapıldığı Diyarbakır, Sur, Şırnak, Silopi ve Cizre'de barikatları simgeleyen fotoğraflarla PKK, YPG ve çeşitli terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu ve bu hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği, Barış İçin Akademisyenler Birliği bildirisine destek verdiği iddia edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezası talebiyle yargılanan G.Y., toplam 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye oldu.

Yargıtay’ın kararı onamasının ardından G.Y., dün yeniden Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi'ne kondu. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: bursa, ceza, recep tayyip erdoğan


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