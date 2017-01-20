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Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

20 Ocak 2017 15:58

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.Ö. (33) jandarma ekiplerince Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç unsuru olarak görülen laptop, harddisk ve cep telefona el konulurken şahıs bugün öğlen saatlerinde Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık tarafından alınan ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Arslan
 

Etiketler: cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan


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