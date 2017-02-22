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Cumhurbaşkanına suikast davasında üçüncü gün

15 Temmuz darbe girişiminde Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fetullahçı Terör Örgütü’nün suikast timi tarafından düzenlenen suikast girişiminde tutuklu bulunan 44 sanığın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza mahkemesinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanına suikast davasında üçüncü gün

22 Şubat 2017 09:51

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda İlk iki gün yapılan duruşmada 2 numaralı sanık ve suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş, Özel Kuvvetlerin başındaki Şükrü Seymen, MAK Komutanı Taner Berber ve MAK ekibindeki Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu’nun ifadeleri alınmıştı.

44 tutuklu sanığın bulunduğu duruşmanın ilk iki gününde 4 sanığın ifadeleri alınırken, bugün yapılacak üçüncü gün duruşmasında 13 kişilik MAK timinin geri kalan 11 sanığının ifadelerinin alınması bekleniyor. 

Bekir Tosun - Hakan Gözalan
 

Etiketler: erdoğana suikast davası, suikast davası


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