Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda İlk iki gün yapılan duruşmada 2 numaralı sanık ve suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş, Özel Kuvvetlerin başındaki Şükrü Seymen, MAK Komutanı Taner Berber ve MAK ekibindeki Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu’nun ifadeleri alınmıştı.

44 tutuklu sanığın bulunduğu duruşmanın ilk iki gününde 4 sanığın ifadeleri alınırken, bugün yapılacak üçüncü gün duruşmasında 13 kişilik MAK timinin geri kalan 11 sanığının ifadelerinin alınması bekleniyor.

Bekir Tosun - Hakan Gözalan

