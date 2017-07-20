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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ara karar

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan 44’ü tutuklu 47 sanıklı ‘Suikast girişimi’ davasında üçüncü ara karar açıklandı.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ara karar

20 Temmuz 2017 11:26

Ara kararda sanık ve sanık avukatlarının yeni delil, bilirkişi, olay yeri keşfi, yeni adli tıp uzmanı ve otopsi gibi yeni taleplerinin tamamı reddedildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda devam eden duruşmada, Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ duruşma başladıktan sonra ara kararını açıkladı. Baştoğ, sanıkların talepte bulunduğu adli tıp uzmanı, balistik raporu, otopsi, deliler, kamera kayıtlarının yeterli olduğunu, yaralanma ve ölümlerin hangi silahlardan kaynaklandığının belli olduğunu, sanıkların yeni tanık taleplerinin yeteri derecede tanığın dinlenmesinden, eldeki delillerin yeterli olmasından, sanık ve sanık avukatlarının olay yerinde keşif talepleri ile birlikte tüm taleplerin reddine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşma başladığı günden bu yana zaman zaman sanık ve müdahil avukatları, sanıklar ile savcı ve mahkeme heyeti ile gerginliklerin yaşandığını, bu süreçten sonra her iki tarafından da daha sakin ve duruşmaların sükunet içinde devam etmesi için tarafların duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Duruşma müdahil avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını vermesi ile devam ediyor. 

Bekir Tosun 

Etiketler: ara karar, Cumhurbaşkanına suikast girişimi


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