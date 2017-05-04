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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ara karar yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ikinci ara karar yarın açıklanacak.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ara karar yarın açıklanacak

04 Mayıs 2017 23:32

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasının ikinci duruşmasında önce tanıklar dinlendi, ardından sanıklar toplanan deliller ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda sanıklar ile sanık avukatlarının talepleri dinlendi. 44’ü tutuklu 47 sanıklı davada bugün sabah saat 09.45’de başlayan duruşma saat 22.45’te sona erdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda devam eden duruşmada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, ara kararın yarın (Cuma)16.30'da açıklanacağını açıkladı. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, suikast girişimi


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