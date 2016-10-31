Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından Muhtar Günü nedeniyle ilçedeki bir otelde yemek düzenlendi. Geceye, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile siyasi parti ilçe başkanları ve ilçede görev yapan 100’e yakın muhtar katıldı. Gecede CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesi muhtarların tepkisine neden oldu. CHP Milletvekili Demirtaş, muhtarlarla iktidar milletvekilleri kadar bir araya gelemediklerini belirterek, “Zaman zaman sizlerle görüşsek de iktidar kadar sizlerle birlikte olamıyoruz. O nedenle ben Türkiye’nin de içinde bulunduğu durumu göz önünde tutarak, özellikle tehlikeli noktalara doğru sürüklendiğini gördüğümden dolayı sizlere siyasi gelişmeler konusunda bazı fikirlerimiz ifade etmek istiyorum” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin neden değil sonuç olduğunu dile getiren Demirtaş, darbenin iktidarın 14 yıllık yanlışlarının bir faturası olduğunu ileri sürdü. 93 yıllık cumhuriyet tarihinde böyle bir dönemin yaşanmadığını iddia eden Demirtaş “Ama maalesef birlik ve bütünlüğe o kadar ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, iktidarın Cumhuriyet’in, demokrasinin, parlamentonun, kuvvetler ayrılığının, bağımsız ve tarafsız yargının değerini ve önemini halen anlayamadığını, hala toplumu geren, ayrıştıran, bölen, politikaların ve halen aynı hataları yapmaya devam ettiğini ibretle görmekteyiz. Saraylarda yapılan adli yıl açılış törenleri bize göre, 2016 Türkiye’sine demokrasinin geldiği nokta itibariyle hiç yakışmamaktadır. Bakın, Türkiye’de saraylardan yönetilmeyi 93 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarihe gömmüştür. Türkiye’yi 100 yıl öncesine geri götürerek, saraylardan tek adamla yönetilen bir ülke olmamalıdır” dedi.

Demirtaş’ın bu sözlerine tepki gösteren bir kişi “Beyefendi siz burada parti grup toplantısında mı konuşuyorsunuz? Yoksa muhtarlar günü mü burası” diye sordu. Tepkisini sürdüren vatandaş “Parti rozeti yok diyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz burada. Hayır, git partinin grup toplantısında konuş bunları. Beyefendi burası siyaset günü değil. Muhtarlar parti rozeti taşımaz diyorsunuz, bal gibi siyaset yapıyorsunuz. Saygı gösterin bu millete. Resmen hakaret ediyorsunuz” diyerek tepkisini sürdürdü.

Kendisine gösterilen tepki üzerine seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirten Demirtaş ise “Ben maalesef sizleri bu kadar kalabalık göremediğim için, siz muhalefeti de burada susturacaksanız, o zaman demokrasiyi yok edelim. Fikirlerimizi burada söyleyemeyeceksek o zaman demokrasiyi rafa kaldıralım. İktidar partisi milletvekili arkadaşım burada. O da gelecek kendi görüşlerini ifade edecek, biz de saygıyla dinleyeceğiz. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil ki” diyerek yanıt verdi.

Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Eyüp Maramgoz, geceye siyaset yapmaya gelmediklerini belirterek, yemek yemeğe ve kaynaşmaya geldiklerini ifade ederek yapılanın ayıp olduğunu söyledi.

“Türkiye başkanlık rejimi arayışlarından vazgeçmeli” diyen CHP’li vekile tepkisini sürdüren vatandaş ise “Siz işte bu yüzden iktidar olamıyorsunuz” şeklinde eleştirdi. Bu sırada kürsüye gelen Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Eyüp Marangoz’u araya giren diğer muhtarlar sakinleştirerek yerine oturttu. Gelen tepkiler üzerine siyasi konuşmalardan vazgeçen Demirtaş, okuma yazma bilmeyen bir anne ve ilkokul mezunu bir babanın oğlu olduğunu belirterek, yaşantısının büyük çoğunluğunun köyde geçtiğini dile getirdi.

Muhtarlar günü nedeniyle düzenlene yemek diğer katılımcıların konuşmaları ile sona erdi.

Vedat Kılıç