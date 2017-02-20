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Cumhurbaşkanının avukatından ’suikast davasıyla’ ilgili açıklama

Cumhurbaşkanına suikast davasıyla ilgili konuşan Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın, “Alıkoyma iradesinin Cumhurbaşkanımızı ortadan kaldırmaya yönelik bir suikast iradesinin olduğu konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz bulunmamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanının avukatından suikast davasıyla ilgili açıklama

20 Şubat 2017 13:49

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişi sırasında, darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelde suikast planlamasına ilişkin dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Davaya 47 sanıktan tutuklu 44 sanık katılırken, duruşma kimlik tespitleri ve iddianamenin okunması ile devam etti. Davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine alınması talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik davada, Erdoğan’ı iki avukatın temsil ettiği öğrenildi.

Erdoğan’ın dahil olduğu tek dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dahil olduğu tek dava hakkında bilgi veren Avukat Hüseyin Aydın, davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Aydın, delillere bakıldığında Cumhurbaşkanına bir suikasttan tereddüt olmadığını ifade ederek, “Şimdi bu dava aynı zamanda bir darbe davası. Sanıklar sadece Cumhurbaşkanımıza suikasttan değil, darbeye teşebbüsten dolayı da yargılanıyorlar; ancak darbe kapsamında Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik doğrudan eylemler bu dava kapsamında işlenmiş durumda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına suikast suçlaması sadece bu davada olacak. Biz Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik doğrudan doğruya bir eylem olması hasebiyle, zaten savcılık aşamasında şikayetçi olmuştuk. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların savunmaları Cumhurbaşkanımızın sadece alıkonulup başka bir yere götürülmesi yönünde; ancak biz dosyayı incelediğimizde dosyadaki delilleri baktığımıza sanıkların o geceki eylemlerini dikkatle değerlendirdiğimizde burada alıkoyma iradesinin Cumhurbaşkanımızı ortadan kaldırmaya yönelik bir suikast iradesinin olduğu konusunda bizim hiçbir tereddütümüz bulunmamaktadır” dedi.

Aydın, şöyle devam etti:

“Şimdi davanın en kısa sürede sonuçlandırılması için mahkemenin en kısa sürede kesintisiz olarak devam etme iradesi var. Buna rağemen davanın ne kadar süreceğini tahmin edemiyoruz. Savunma stratejisinin ne olacağı savunmalarının ne kadar uzun süreceğini görmek lazım. Onları tabi şu aşamadan kestiremiyorum; ama en kısa sürede sonuçlanacağını ümit ediyoruz.”

Bekir Tosun- Hakan Gözalan- İbrahim Kılınç-Halil Karahan-Vural Efecik 

Etiketler: dava, Hüseyin Aydın, suikast


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