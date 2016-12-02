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Cumhurbaşkanı’nın 'Büyükşehir müjdesi' üç ilde heyecan oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir olan il sayısının arttırılmasına ilişkin verdiği müjde, çeşitli illerde şimdiden heyecan oluşturdu. Hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi için yapılacak düzenlemede adı geçen şehirlerden Tokat, Sivas ve Elazığ’da vatandaşların ortak mesajı “daha fazla hizmet gelecek” temennisi” oldu.

Cumhurbaşkanının Büyükşehir müjdesi üç ilde heyecan oluşturdu

02 Aralık 2016 17:27
Cumhurbaşkanı’nın 'Büyükşehir müjdesi' üç ilde heyecan oluşturdu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekillerinin büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları aldığını belirtmesi üzerine düzenleme yapılacağını açıklaması çeşitli illerde heyecan oluşturdu. 

Tokatlılar hızlı tren istedi
Değişiklikle nüfusu 500 binden fazla olan illerin büyükşehir yapılması beklentisi Tokatlılar’dan “hızlı tren istiyoruz” talebiyle karşılandı. Düzenlemeyle birlikte vatandaşlar ortak temennilerini şu sözler ile dile getirdi: “ Yani olsa iyi olur. Zaten milletvekili sayısı yediydi 5’e düştü. Memnun oluruz yani imkanlar daha fazla geliyor büyük şehirlere onun için Tokat’ın olmasını çok arzu ederiz. Tokat’ta her yönden gelişme olur. İki dağın arasına sıkışmış küçük bir şehir zaten. İstediğimiz bazı şeyler var. Hızlı trenin gelmesi mesela. Sivas’a geliyor, ilçelerden geçiyor. Tokatlı milletvekillerinin daha çok çalışması lazım. Tokatlıların milletvekillerine baskı yapması lazım. Her seferinde oy veriyorlar gönderiyorlar, verdikleri oyun takibini yapmaları lazım. Tokat için sevindirici bir olay olur. Bu konuda büyükşehir gelişmişlik belirtisidir.” 

Elazığlılar Malatya üzerinden sitem etti
Atılacak adımla büyükşehir statüsü kazanması planlanan bir diğer il de Elazığ. Şehirde vatandaşlar, düzenlemenin Malatya’dan önce kendi şehirleri için gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederek şunları söylediler: “ Elazığ’ın evvelden olması lazımdı. Haksızlık oldu zaten. Olsun istiyoruz biz de illaki faydaları olacak çünkü, işçi çalıştırmada, belediyeye gelen yardımlarda etkisi olur. Elazığ’ın Malatya’dan evvel büyükşehir olmasını istiyoruz. Olamadı maalesef. Olsun istiyoruz. En azından daha fazla hizmet gelir. Büyükşehir olduktan sonra nüfus kalabalık olur göç olur ve imkanlar da beraberinde kendiliğinde gelir. Artıları varsa neden olmasın çünkü avantajları var.” 

Sivaslılar Ordu’yu işaret etti
Sivaslı vatandaşlar ise nüfuslarının 300 bin olduğunu hatırlatarak düzenlemeden yine de yararlanmak istediklerini dile getirerek şunları söylediler: “Göç veren memleketten ne bekliyorsunuz. 300 bin kişilik şehirden büyükşehir olmaz. Büyükşehirler içerisinde Sivas’ın yer almasını canı gönülden istiyoruz. Çünkü Sivas Türkiye’nin en büyük topraklarına sahip olan bir. Ordu büyükşehir olduktan sonra Sivas’ın da olması lazım. Büyükşehir olduktan sonra onun getirdiği yardımlar, katkılar diğerlerinden daha fazla olduğu için büyükşehir olmasında yarar görüyorum. Her yönden iş anlamında aş anlamında katkı sağlar.”
 


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