Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yazdığı marşa klip çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda 46'ncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısı üzerine harekete geçen Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen, yazdığı ‘Türkiyem İçin’ marşına klip çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, "Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Benim abim de bir asker gazisi; eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah” dedi.
Klibin çekimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapıldı.
Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şöyle:
Edirne’den Kars’a tek yürek olduk
Bu vatan yolunda canla baş koyduk
İman ile meydanları doldurduk
Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda
Zincirde bir halkayız barış yolunda
Kuzey; Güney, Doğu, Batı, Anadolu’da
Kardeşlik barış bu vatan için
Barış kardeşlik Türkiye’m için
Kar mı yağdı kış oldu güzel ülkem
Çiçek açsın dal yeşersin, yaz gelsin huzur gelsin
Barış gelsin ama tez gelsin ey benim güzel ülkem
Ne ölüm olsun ne savaş ne de zulüm
Dal ile yaprak, et ile tırnak gibi olun
Yolcusuysak bu gemide bu yolun
Bir olalım, can olalım ey güzel ülkem
Yarın deme yarına çok geç olur
Erteleme gam kederden güç olur
El ele ver birlikten kuvvet olur
Kardeşlik barış bu vatan için
Barış kardeşlik Türkiye’m için
Hey söylensin hep kardeşliğin türküsü
Anlatılsın yedi düvele öyküsü
Bitsin artık bu zulmün korkusu benim güzel ülkem
Hünkâr Hacı Bektaşi Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile
Muhammed, Ali, hak aşkı ile hey benim güzel ülkem
Bir olalım, can olalım benim güzel ülkem
Bölmek için değil hep birlik için
Birlikten doğan güç ile o dirlik için
Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için
Hey benim güzel ülkem
Kim bölecekmiş bu güzel vatanı
Ecdadımdan emanettir her karış yanı
Bozalım içten dıştan tüm oyunları
Hey benim güzel ülkem