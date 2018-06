Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yazdığı marşa klip çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda 46'ncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısı üzerine harekete geçen Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen, yazdığı ‘Türkiyem İçin’ marşına klip çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, "Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Benim abim de bir asker gazisi; eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah” dedi.

Klibin çekimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapıldı.

Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şöyle:

Edirne’den Kars’a tek yürek olduk

Bu vatan yolunda canla baş koyduk

İman ile meydanları doldurduk

Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda

Zincirde bir halkayız barış yolunda

Kuzey; Güney, Doğu, Batı, Anadolu’da

Kardeşlik barış bu vatan için

Barış kardeşlik Türkiye’m için

Kar mı yağdı kış oldu güzel ülkem

Çiçek açsın dal yeşersin, yaz gelsin huzur gelsin

Barış gelsin ama tez gelsin ey benim güzel ülkem

Ne ölüm olsun ne savaş ne de zulüm

Dal ile yaprak, et ile tırnak gibi olun

Yolcusuysak bu gemide bu yolun

Bir olalım, can olalım ey güzel ülkem

Yarın deme yarına çok geç olur

Erteleme gam kederden güç olur

El ele ver birlikten kuvvet olur

Kardeşlik barış bu vatan için

Barış kardeşlik Türkiye’m için

Hey söylensin hep kardeşliğin türküsü

Anlatılsın yedi düvele öyküsü

Bitsin artık bu zulmün korkusu benim güzel ülkem

Hünkâr Hacı Bektaşi Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile

Muhammed, Ali, hak aşkı ile hey benim güzel ülkem

Bir olalım, can olalım benim güzel ülkem

Bölmek için değil hep birlik için

Birlikten doğan güç ile o dirlik için

Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için

Hey benim güzel ülkem

Kim bölecekmiş bu güzel vatanı

Ecdadımdan emanettir her karış yanı

Bozalım içten dıştan tüm oyunları

Hey benim güzel ülkem