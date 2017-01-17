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Cumhurbaşkanı’nın 'İnlerine gireceğiz' sözüne dava açan 6 kişi tutuklandı

Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ/PDY'yi kast ederek "İnlerine gireceğiz" açıklaması üzerine kendilerine 'hakaret edildiği' iddiasıyla tazminat davası açan 9 şüpheliden 6'sı 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Cumhurbaşkanının İnlerine gireceğiz sözüne dava açan 6 kişi tutuklandı

17 Ocak 2017 22:27

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnlerine gireceğiz' sözüne dava açan 9 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüte mali destek sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında içerisinde emekli, esnaf, elektrik tesisatçısı, emekli öğretmen, kuaför ve serbest meslek mensubu olan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, İ.K., A.D., M.S., S.T., S.A. ve A.K. hakkında TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmalarına karar verilerek cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler N.Ö., E.K. ve N.H. hakkında ise Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verildi. 


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