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Cumhurbaşkanının ‘Yiğit’ dediği ambulans şoförü konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında evinde taşıyan ambulans şoförünü örnek göstererek, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" demesi üzerine konuşan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, “Cumhurbaşkanımızın bana ‘Yiğit’ demesi hem gururlandırdı hem onurlandırdı” dedi.

Cumhurbaşkanının Yiğit dediği ambulans şoförü konuştu

11 Ocak 2018 17:00

Manisa’nın Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesindeki evine ambulansla sevk edilen yaşlı ve engelli vatandaşı evinin yolu bozuk olduğu için sırtında taşıyan ambulans şoförüne bir övgü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmasında ambulans şoförü Çetin Karamanlar’ı örnek göstererek, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övgü dolu sözleri üzerine İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Saruhanlı Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak çalışan ve aynı zamanda Sağlık Sen Saruhanlı İlçe Başkanı olan Çetin Karamanlar, “Cumhurbaşkanımızın Beştepe’deki kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmasında benden bahsetti ve bana ‘Yiğit’ demesi beni ayrıca onurlandırdı ve gururlandırdı.

Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Normalde bizim yapmamız gereken bir şeydi. Her şeyden öte bu bizim insanlık görevimizdi. Bugün yine aynı şartlarda aynı hastalarla karşılaşsam yine aynısını yapardım.

Biz bu dünyada kalıcı değiliz. Yarın aynı şekilde bizim anamız babamız bu duruma düşse bizden sonraki nesillere bizi örnek göstererek aynı duyarlı davranışı sergilemeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Ambulans şoförü Çetin Karamanlar Sağlık Sen Manisa Şubesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da plaket ve teşekkür belgesi ile ödüllendirilmişti. 

Sadık Cangel - Adem Şahin

 

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