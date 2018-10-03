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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişikliğe gidilerek, Savunma Sanayii İcra Komitesi’ne Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararnamede, söz konusu Kararnamede yer alan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin yapısında değişikliğe gidildiği belirtilerek, Komite üyeleri arasına Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi.
Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

Caner Ünver


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