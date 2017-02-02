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Cumhurbaşkanlığı Korosu İstanbul'da sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun icra ettiği 'Cumhuriyet Dönemi Bestekarları' konseri İstanbul Beyoğlu Emek Sineması'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Korosu İstanbulda sahne aldı

02 Şubat 2017 13:03

Milli kültürün, dil ile birlikte en önemli dalı olarak değerlendirilen Türk musikisinin; derin ve tarihi klasik müzik birikimini ortaya koymak, yurt içinde ve yurt dışında üst düzeyde icra etmek ve tanıtmak gayesiyle konserlerine devam eden Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Beyoğlu Emek Sineması'nda sahne aldı.
'Cumhuriyet Dönemi Bestekarları' adıyla düzenlenen, Şef Fatih Salgar yönetiminde, Munip Utandı, Demet Gürsoy, Hakan Hataylı, Adnan Mungan ve Dilek Türkan'ın solistliğini yaptığı konserde; Refik Ersan, İsmail Hakkı Bey, Rakım Erkutlu, Lemi Atlı ve Münir Nureddin Selçuk gibi ünlü bestekarların yanı sıra birçok önemli isme ait 17 eser sahnede söylendi. Yaklaşık iki saat süren konser, salonu dolduran dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Ayrıca, koronun 12 Şubat'ta 'Hicaz' konusuyla İstanbul Harbiye'de ücretsiz konser vereceği bildirildi.

Rıfat Fırat 

 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Korosu İstanbul


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